Мерц: Украина может потерять часть территорий

Канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что Украине, возможно, придется смириться с тем, что часть ее территории может остаться вне контроля Киева в рамках будущего мирного соглашения с Россией, и связал такие уступки с перспективами страны на вступление в ЕС, сообщает агентство Reuters.
«В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в какой-то момент, надеюсь, мирный договор с Россией. Тогда может случиться так, что часть территории Украины перестанет быть украинской. Если президент (Украины Владимир) Зеленский хочет донести это до своего населения и заручиться поддержкой большинства, и ему необходимо провести референдум по этому вопросу, то он должен одновременно сказать народу: «Я открыл вам путь в Европу», — сказал Мерц.
Украина сейчас имеет статус кандидата в члены ЕС.