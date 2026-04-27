Azercell стал первым оператором в регионе, присоединившимся к глобальной инициативе по переходу к автономным сетям

17:48 268

Компания перешла к новому этапу цифровой трансформации и управления сетевыми операциями на основе искусственного интеллекта, подписав документ Autonomous Networks Manifesto, разработанный международной ассоциацией TM Forum.

Azercell Telecom сделал очередной стратегический шаг на пути к цифровой трансформации, официально присоединившись к глобальной инициативе Autonomous Networks Manifesto, разработанной международной отраслевой ассоциацией TM Forum. Тем самым компания стала первым мобильным оператором в Азербайджане и регионе СНГ, поддержавшим инициативу.

Данный шаг выводит Azercell в число компаний, формирующих передовую практику внедрения инновационных технологий на глобальном уровне, и реализуется в рамках проекта Autonomous Networks в сотрудничестве с Aztelekom.

Отметим, что автономные сети представляют собой современную модель управления, при которой ключевые процессы выполняются с минимальным участием человека. Использование AI-решений позволяет системе самостоятельно анализировать состояние сети, оптимизировать ее работу, а также оперативно выявлять и устранять возможные неисправности. Такой подход обеспечивает более высокий уровень точности, гибкости и устойчивости сетевых операций.

Реализация проекта позволит существенно повысить операционную эффективность компании, а также вывести клиентский опыт на новый уровень. Ожидается ускорение обработки обращений абонентов, сокращение времени вывода новых продуктов и услуг на рынок. Внедрение автоматизированных решений также будет способствовать оптимизации операционных затрат (OPEX) и снижению рисков, связанных с человеческим фактором.

Отметим, что все инициативы Azercell и Aztelekom в области автономных сетей консолидированы в рамках единой программы и реализуются в соответствии с международными стандартами TM Forum.

Следует отметить, что в 2025 году Azercell стал официальным членом TM Forum — глобального альянса ведущих компаний в сфере телекоммуникаций и технологий. Компания стремится вносить вклад в устойчивое развитие цифровой экосистемы страны путем внедрения инновационных технологий и реализацию стратегических инициатив.

