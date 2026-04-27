Что Иран предложил США?
Убили и расчленили из-за 300 долларов

из зала суда
Инара Рафикгызы, судебный репортер
17:55 1258

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по уголовному делу Фазиля Фейзуллаева и Ульви Аббасова, обвиняемых в умышленном убийстве из корыстных побуждений.

Преступление было совершено в ночь на 4 августа прошлого года. Фейзуллаев и Аббасов убили своего коллегу Искендера Алиева, с которым проживали в одном доме. Преступники забили спящего мужчину металлическим прутом. После они обыскали комнату и взяли принадлежавшие И.Алиеву 300 долларов. Затем Фейзуллаев расчленил тело, упаковал его в полиэтиленовые пакеты и вывез в Агсуинский район, где часть пакетов с останками выбросил в овраг, часть — в озеро. Преступление было раскрыто в ходе оперативно‑следственных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции. Прокуратурой Насиминского района по данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1 (убийство, совершенное группой лиц), 120.2.5 (убийство из корыстных побуждений), 120.2.9 (убийство лица, заведомо находившегося в беспомощном состоянии) и 245 (надругательство над трупом) УК Азербайджана.

В суде Аббасов утверждал, что ничего не знал о преступлении: «Мы снимали жилье в одном доме. Искендер жил в одной комнате с Фазилем. Фазиль сказал, что едет в район, его ждет такси, и попросил помочь перенести вещи. Я помог вынести его сумки на улицу и погрузить в машину. Он сказал, что в сумках строительные инструменты, которые везет в район. О содержимом сумок я не имел никакого понятия. Если бы знал, что там труп, никогда бы не помог. Об убийстве Искендера узнал в полиции — я ни в чем не виноват».

Показания Ульви Аббасова вызвали возмущение потерпевшей стороны. Присутствовавшие на процессе родственники погибшего заявили, что он лжет и что преступление было совершено им совместно с другим обвиняемым — Фазилем Фейзуллаевым.

На суде были оглашены показания Ульви Аббасова, данные им в ходе предварительного следствия, в которых он признал совершение преступления совместно с Фейзуллаевым: «Я работал на стройке. Там же снимали жилье Искендер, Фазиль и другие. Я жил в отдельной комнате, Фазиль и Искендер — вместе. В ночь на 4 августа Фазиль позвал меня. Мы вошли в комнату: я держал Искендера за ноги, а Фазиль несколько раз ударил его металлическим предметом по лицу. После этого он потребовал, чтобы я вышел из комнаты». Аббасов признал, что знал о нахождении в сумках останков Искендера и помогал Фазилю: «После случившегося Фазиль не отдал мне оговоренную сумму. Фазиль убил Искендера, чтобы присвоить его деньги».

Брат погибшего, Исмаил Алиев, также заявил, что оба обвиняемых совместно участвовали в убийстве его брата, и обратился к суду с просьбой вынести подсудимым самый суровый приговор.

Судебный процесс продолжится 4 мая.

Фанатов Ирана лишили гражданства
Фанатов Ирана лишили гражданства
18:49 165
Эмираты: Представьте, если бы у Ирана было ядерное оружие...
Эмираты: Представьте, если бы у Ирана было ядерное оружие...
18:07 778
Убили и расчленили из-за 300 долларов
Убили и расчленили из-за 300 долларов из зала суда
17:55 1259
Мерц: Украина может потерять часть территорий
Мерц: Украина может потерять часть территорий
17:30 1374
Послание от Хаменеи Путину
Послание от Хаменеи Путину видео; обновлено 17:17
17:17 3082
Задержанному с 70 кг золота полковнику зачитали приговор
Задержанному с 70 кг золота полковнику зачитали приговор
16:26 2247
Мерц: «Иранцы сильнее, а у американцев нет убедительной стратегии в переговорах»
Мерц: «Иранцы сильнее, а у американцев нет убедительной стратегии в переговорах»
16:16 1464
Русские бегут
Русские бегут актуальный комментарий
14:35 6418
«Израильский кулак» опрокидывает Нетаньяху
«Израильский кулак» опрокидывает Нетаньяху наша корреспонденция
02:11 7724
Все сложно
Все сложно обновлено 18:18
18:18 7425
Ильхам Алиев и Андрей Бабиш на азербайджано-чешском бизнес-форуме
Ильхам Алиев и Андрей Бабиш на азербайджано-чешском бизнес-форуме
14:37 1032

ЭТО ВАЖНО

Фанатов Ирана лишили гражданства
Фанатов Ирана лишили гражданства
18:49 165
Эмираты: Представьте, если бы у Ирана было ядерное оружие...
Эмираты: Представьте, если бы у Ирана было ядерное оружие...
18:07 778
Убили и расчленили из-за 300 долларов
Убили и расчленили из-за 300 долларов из зала суда
17:55 1259
Мерц: Украина может потерять часть территорий
Мерц: Украина может потерять часть территорий
17:30 1374
Послание от Хаменеи Путину
Послание от Хаменеи Путину видео; обновлено 17:17
17:17 3082
Задержанному с 70 кг золота полковнику зачитали приговор
Задержанному с 70 кг золота полковнику зачитали приговор
16:26 2247
Мерц: «Иранцы сильнее, а у американцев нет убедительной стратегии в переговорах»
Мерц: «Иранцы сильнее, а у американцев нет убедительной стратегии в переговорах»
16:16 1464
Русские бегут
Русские бегут актуальный комментарий
14:35 6418
«Израильский кулак» опрокидывает Нетаньяху
«Израильский кулак» опрокидывает Нетаньяху наша корреспонденция
02:11 7724
Все сложно
Все сложно обновлено 18:18
18:18 7425
Ильхам Алиев и Андрей Бабиш на азербайджано-чешском бизнес-форуме
Ильхам Алиев и Андрей Бабиш на азербайджано-чешском бизнес-форуме
14:37 1032
