Убили и расчленили из-за 300 долларов

Преступление было совершено в ночь на 4 августа прошлого года. Фейзуллаев и Аббасов убили своего коллегу Искендера Алиева, с которым проживали в одном доме. Преступники забили спящего мужчину металлическим прутом. После они обыскали комнату и взяли принадлежавшие И.Алиеву 300 долларов. Затем Фейзуллаев расчленил тело, упаковал его в полиэтиленовые пакеты и вывез в Агсуинский район, где часть пакетов с останками выбросил в овраг, часть — в озеро. Преступление было раскрыто в ходе оперативно‑следственных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции. Прокуратурой Насиминского района по данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1 (убийство, совершенное группой лиц), 120.2.5 (убийство из корыстных побуждений), 120.2.9 (убийство лица, заведомо находившегося в беспомощном состоянии) и 245 (надругательство над трупом) УК Азербайджана.

В суде Аббасов утверждал, что ничего не знал о преступлении: «Мы снимали жилье в одном доме. Искендер жил в одной комнате с Фазилем. Фазиль сказал, что едет в район, его ждет такси, и попросил помочь перенести вещи. Я помог вынести его сумки на улицу и погрузить в машину. Он сказал, что в сумках строительные инструменты, которые везет в район. О содержимом сумок я не имел никакого понятия. Если бы знал, что там труп, никогда бы не помог. Об убийстве Искендера узнал в полиции — я ни в чем не виноват».

Показания Ульви Аббасова вызвали возмущение потерпевшей стороны. Присутствовавшие на процессе родственники погибшего заявили, что он лжет и что преступление было совершено им совместно с другим обвиняемым — Фазилем Фейзуллаевым.

На суде были оглашены показания Ульви Аббасова, данные им в ходе предварительного следствия, в которых он признал совершение преступления совместно с Фейзуллаевым: «Я работал на стройке. Там же снимали жилье Искендер, Фазиль и другие. Я жил в отдельной комнате, Фазиль и Искендер — вместе. В ночь на 4 августа Фазиль позвал меня. Мы вошли в комнату: я держал Искендера за ноги, а Фазиль несколько раз ударил его металлическим предметом по лицу. После этого он потребовал, чтобы я вышел из комнаты». Аббасов признал, что знал о нахождении в сумках останков Искендера и помогал Фазилю: «После случившегося Фазиль не отдал мне оговоренную сумму. Фазиль убил Искендера, чтобы присвоить его деньги».

Брат погибшего, Исмаил Алиев, также заявил, что оба обвиняемых совместно участвовали в убийстве его брата, и обратился к суду с просьбой вынести подсудимым самый суровый приговор.

Судебный процесс продолжится 4 мая.