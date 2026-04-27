Эмираты: Представьте, если бы у Ирана было ядерное оружие...

Атака Ирана на его арабских соседей является спланированной и частью сценария противостояния, разработанного иранскими стратегами, которые заранее создали необходимую инфраструктуру и подготовились соответствующим образом. Об этом заявил советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.

«Иран ведет себя как супердержава даже без ядерного оружия. Представьте, что было бы, если бы у него было такое оружие.

Естественно, мы хотим политического решения, но не такого, которое приведет к новым кризисам в будущем. Любое политическое решение должно учитывать интересы всех вовлеченных стран.

Считаю, что в любом центре планирования или оперативном штабе стран Персидского залива главной угрозой рассматривается Иран. Это также, по моему мнению, усилило роль США в регионе.

Сегодня роль США в регионе стала более важной, а не менее значимой, поскольку она не ограничивается только военными объектами.

Роль США — это система безопасности, политическая поддержка, а также экономическое и финансовое взаимодействие», - рассказал Гаргаш.