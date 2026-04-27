Алиевых пригласили в Чехию

«Я намерен и дальше развивать отношения между нашими странами и с удовольствием пригласил президента Ильхама Алиева вместе с супругой посетить Чехию», - написал Бабиш.

Премьер Чехии отметил, что в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе пообещал президенту Ильхаму Алиеву, что его первая поездка за пределы Европейского союза будет в Азербайджан, и выразил удовлетворение тем, что смог выполнить свое обещание.

«Благодарю за дружественные и, главное, очень конкретные переговоры. Между нашими странами существуют прочные связи и огромный потенциал для торгового сотрудничества», - подчеркнул он.

По словам премьера Чехии, стороны выразили готовность расширять сотрудничество и в других сферах, подчеркнув интерес к заключению долгосрочного контракта на поставки газа. Он отметил, что в переговорах участвуют представители компании ČEZ, выразив уверенность в успешном завершении этого процесса.

Также Бабиш сообщил, что президент Ильхам Алиев выступил с инициативой создания межправительственной экономической комиссии, которая сосредоточится на развитии энергетического и промышленного взаимодействия. С чешской стороны ее возглавит министр промышленности и торговли Карел Гавличек, с азербайджанской – министр экономики Микаил Джаббаров.

Кроме того, стороны обсудили ряд конкретных проектов, включая развитие аэропорта Карловых Вар, а также сотрудничество с чешскими компаниями. Бабиш добавил, что чешские оборонные предприятия уже являются значимыми поставщиками в Азербайджан.