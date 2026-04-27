Россияне сбивают собственные дроны

Российские солдаты на фоне хаоса в управлении и плохой координации все чаще сбивают собственные беспилотники, а затем пытаются выдать их за украинские, чтобы получить вознаграждение. Об этом регулярно сообщают сами Z-пропагандисты.

Проблема, по данным российских «военкоров», связана с тем, что соседние подразделения не предупреждают мобильные огневые группы (МОГ) о полетах своих БПЛА, а расчеты МОГ не всегда умеют отличать свои дроны от украинских и в результате открывают огонь по любым летящим аппаратам.

В Z-пабликах эту ситуацию называют «бомбой замедленного действия» и опасаются, что вскоре под обстрелы начнут попадать практически все российские дроны. По данным одного из каналов, некоторые МОГ уже демонстрируют сбитые дроны и получают за них награды, хотя на поверку эти аппараты оказываются российскими.

В подтверждение канал публикует снимок военнослужащего РФ на фоне подбитого российского дрона «Молния». Чтобы убедить командование, некоторые командиры наклеивают на трофеи украинскую символику и даже свастику.