Армения о больших перспективах с Азербайджаном и Грузией

19:32 1233

На практике TRIPP означает, что южная часть Армении может быть соединена с северной частью с помощью Нахчыванской железной дороги. Об этом заявил замглавы МИД Армении Ваан Костанян в ходе панельной дискуссии на тему «ЕС как стратегический партнер: перспективы Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии» в рамках World Policy Conference.

По его словам, «поддержка проекта TRIPP» — пожалуй, не самое точное описание достигнутых в Вашингтоне соглашений, поскольку, во-первых, TRIPP — это проект, полностью принадлежащий Армении, а, во-вторых, мы сами очень заинтересованы в открытии коммуникаций в регионе. TRIPP — это не просто соединение основной части Азербайджана и Нахчывана, это гораздо более масштабный и стратегический проект по соединению Центральной Азии с Европой, а также по реализации обязательства по обеспечению взаимной выгоды».

На практике это также означает, что южная часть Армении может быть соединена с северной частью с помощью Нахчыванской железной дороги. Благодаря разблокированию у Армении появится возможность соединить не только Восток с Западом, но и Персидский залив с Черным морем, что станет огромным изменением для всего региона, заверил замминистра.

«Мы очень заинтересованы в реализации этого проекта. Ведутся активные переговоры с американскими партнерами о том, как мы будем создавать армяно-американское совместное предприятие в Армении. Мы уже начали не только подготовку технико-экономического обоснования, но и налаживание коммуникаций в самом регионе, поскольку после 8 августа, например, у нас есть прецедент импорта зерна из Казахстана по железнодорожным путям Азербайджана и Грузии.

Это яркий пример того, как может работать региональное сотрудничество и как создание дополнительных взаимозависимостей в регионе может в значительной степени способствовать установлению там стабильности и мира.

Что касается Армении и Азербайджана, то лидеры обеих стран неоднократно заявляли после 8 августа, что мир между Арменией и Азербайджаном уже установлен, и мы предпочитаем называть текущие процессы «институционализацией мира», предпринимая дальнейшие шаги по развитию и углублению экономических связей между нашими двумя странами. Мы уже начали двустороннюю прямую торговлю, импортируя топливо из Азербайджана, и надеемся, что это произойдет и в ближайшем будущем; мы уже уточнили, что будем экспортировать из Армении в Азербайджан.

Одновременно мы работаем и над контактами между людьми: организуются встречи представителей гражданского общества. Следует отметить, что мы проводим встречи не только за рубежом, но и в самой Армении и Азербайджане. У нас также есть очень важный формат, который был налажен с нашими грузинскими партнерами, в форме трехсторонних консультаций между министерствами иностранных дел.

И здесь мы также видим большие перспективы для регионального сотрудничества не только между нашими тремя государствами – Арменией, Грузией и Азербайджаном, но и с более широким кругом соседей», - заявил Костанян.

