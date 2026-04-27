Высокопоставленный украинский дипломатический источник сообщил, что, если судно Panoramitis, предположительно, перевозящее пшеницу, украденную с оккупированных украинских территорий, войдет в порт Хайфы и разгрузит свой груз, это приведет к кризису в отношениях между Украиной и Израилем. Об этом написал журналист Axios Барак Равид.

«Мы отслеживаем это новое судно и не оставим это без внимания. Если ему разрешат пришвартоваться и разгрузиться, это будет иметь последствия, особенно для наших двусторонних связей», - сказал украинский дипломатический источник.

Он также добавил: «Если это судно и его груз не будут проигнорированы, мы оставляем за собой право применить полный комплекс дипломатических и международно-правовых мер».

Источник заявил, что Израиль «по сути, проигнорировал» наши требования в отношении предыдущего судна, разгрузившего украденную пшеницу в порту Хайфы.

«Честно говоря, это похоже на пощечину, учитывая добрую волю, которую Украина проявила – от признания КСИР террористами до криминализации антисемитизма», - отметил украинский дипломатический источник. «Получение прибыли от украденного груза должно быть ниже достоинства Израиля», - считает он.