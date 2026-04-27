США о том, чего хочет Иран

По его словам, Тегеран намерен использовать ядерное оружие для шантажа мирового сообщества — так же, как сейчас он использует контроль над поставками нефти в Ормузском проливе.

«Они хотят держать весь мир в заложниках, чтобы иметь возможность делать все, что им вздумается. Это неприемлемо», — подчеркнул Рубио.

По словам госсекретаря, Вашингтон не может «терпеть попытки нормализации иранского контроля над международными морскими путями»:

«Иран серьезен только в поиске способов купить себе еще время. Они не могут это нормализовать, и мы не можем терпеть их попытки нормализовать ситуацию, при которой иранцы решают, кто имеет право пользоваться международным водным путем и сколько нужно им заплатить за его использование».