Орбан уходит, Сийярто остается

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который вскоре завершает работу в правительстве, продолжит политическую деятельность и получит мандат в новом составе Национальной ассамблеи.

По словам лидера парламентской фракции партии «Фидес» Гергея Гуяша, Сийярто сохранит место в венгерском парламенте после формирования нового созыва.

Таким образом, он останется в политической системе страны, несмотря на уход с министерской должности.

На парламентских выборах 12 апреля коалиция «Фидес» действующего премьер-министра Виктора Орбана вместе с Христианско-демократической народной партией получила 52 мандата из 199.

При этом партия Орбана обеспечила себе 44 места в Национальной ассамблее, и одно из них займет нынешний глава МИД.

Незадолго до выборов в Венгрии министр иностранных дел Петер Сийярто оказался в центре критики после появления информации об утечке его переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.