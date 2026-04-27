В Сарсанге прошла пресс-конференция под девизом «Кубок президента – 5 лет в Карабахе»

В рамках международной регаты по гребле на байдарках и каноэ «Кубок президента 2026», посвященной 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, на Сарсангском водохранилище состоялась пресс-конференция Федерации водных видов спорта Азербайджана.

Исполнительный вице-президент федерации Фархад Алиев сообщил, что «Кубок президента» организуется в Карабахе уже 5-й раз подряд. По поручению президента Ильхама Алиева регата впервые стартовала на Сарсангском водохранилище. Проведение соревнований в Сарсанге дает новый импульс развитию водных видов спорта в регионе и служит дальнейшему укреплению традиции проведения международных спортивных мероприятий в Карабахе.

Напомним, что с 2022 года Федерация водных видов спорта Азербайджана проводила международные регаты «Кубок президента» в Карабахе — в Суговушане и на Конделенчае. В этом году впервые по поручению президента Ильхама Алиева международные соревнования начались с Сарсангского водохранилища.