Кочарян об опасности снятия санкций с России

Нынешнюю экономическую ситуацию в Армении поддерживают внешние факторы, в частности, санкции против России в свете ее войны с Украиной. Об этом заявил кандидат в премьер-министры cтраны от блока «Армения» Роберт Кочарян.

«Однако что-то привезти, что-то перепродать в Россию и так далее – все это не увеличило производственные мощности страны. И в тот день, когда Россия освободиться от санкций, экономика Армении столкнется с серьезными проблемами, возникнет коллапс. Вне всяких сомнений», - отметил он.

Кочарян считает, что во избежание такого сценария «нужно создать прочные основы для прочного развития экономики».