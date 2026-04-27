Премьер-лига: «Сабах» сделал предпоследний шаг к чемпионству

Сегодня завершился 29-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Лидер и уже почти чемпион «Сабах» обыграл дома явного аутсайдера «Карван-Евлах» - 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме. Отличились габонский форвард Патрик Мбина (49-я минута) и француз Арон Малуда (55-я).
Обе команды доигрывали матч вдесятером. У гостей на 36-й минуте за две желтые карточки был удален нигериец Томпсон Гави, а в составе «Сабаха» на 64-й минуте прямую красную карточку получил Алексей Исаев.
У «Сабаха» 72 очка. Это на 13 очков больше, чем у «Карабаха». Лидер проведет еще четыре матча, действующий чемпион - пять.
30 апреля «Карабах» в отложенном матче встретится с «Нефтчи». Если агдамцы проиграют, то «Сабах» официально станет чемпионом. В ином случае команда Вальдаса Дамбраускаса может оформить чемпионство 3 мая в матче 30-го тура против «Шамахы».
В другом матче дня «Туран-Товуз» дома сыграл вничью с «Зиря» - 1:1. Товузцы уже практически обеспечили себе участие в Лиге конференций.
Напомним результаты других матчей 29-го тура: «Имишли» - «Сумгаит» - 0:2, «Габала» - «Араз-Нахчыван» - 1:1, «Шамахы» - «Кяпяз» - 2:0, «Нефтчи» - «Карабах» - 1:5.
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ