Премьер-лига: «Сабах» сделал предпоследний шаг к чемпионству

Лидер и уже почти чемпион «Сабах» обыграл дома явного аутсайдера «Карван-Евлах» - 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме. Отличились габонский форвард Патрик Мбина (49-я минута) и француз Арон Малуда (55-я).

Обе команды доигрывали матч вдесятером. У гостей на 36-й минуте за две желтые карточки был удален нигериец Томпсон Гави, а в составе «Сабаха» на 64-й минуте прямую красную карточку получил Алексей Исаев.