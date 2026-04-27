Племянник Кадырова стал сербом

В особом порядке сербские паспорта выдаются отличившимся перед страной деятелям бизнеса, науки, спорта или искусства. В этом случае человеку не нужно проживать в Сербии и отказываться от другого гражданства. Сербский паспорт позволяет путешествовать без виз более чем в 100 стран, включая европейские.

Якуб Закриев — сын родной сестры Кадырова. Он руководил администрацией главы и правительства Чечни, занимал пост мэра Грозного, а также был министром сельского хозяйства республики.

В июле 2023 года Закриев стал генеральным директором компании «Данон Россия», которую Владимир Путин национализировал своим указом. В марте 2024-го Путин вывел организацию из-под управления государства, а Danone объявила о продаже своего российского подразделения компании «Вамин Р».

После этого стало известно, что владельцем последней стал бывший замминистра сельского хозяйства Чечни Руслан Алисултанов. «Данон Россия» переименовали сначала в Health & Nutrition, а затем в «Логику молока».