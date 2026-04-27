Трамп пошел на поводу у Нетаньяху

Бывший сотрудник ЦРУ Джон Кириаку в интервью журналисту Такеру Карлсону рассказал, что идея о якобы быстром крахе Ирана не соответствовала оценкам американской разведки.

«Он (президент США Дональд Трамп) мог получить эту идею только от Биньямина Нетаньяху. И все потому, что аналитика ЦРУ на протяжении десятилетий была последовательной. Нельзя просто запустить пару ракет и свергнуть правительство в стране с населением 93 миллиона человек. В реальной жизни так не бывает.

Они (иранцы) сплотятся вокруг своего руководства, потому что мы для них – посторонние», - заявил Кириаку.