Российским солдатам отменили отпуска

В ряде подразделений российских войск отменены отпуска до 9 мая в связи с возможным обострением ситуации в зоне боевых действий. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин, ссылаясь на данные разведки. Согласно его заявлению, данные меры затронули, в частности, подразделения 19-й мотострелковой дивизии РФ.

По словам представителя украинской стороны, решение командования может быть связано с опасениями относительно вероятных наступательных операций ВСУ в указанный период и риска прорыва линии фронта.

«По данным нашей разведки, в нескольких подразделениях 19-й мотострелковой российской дивизии отменены отпуска до 9 мая, так как противник предполагает возможность штурмовых действий со стороны Сил обороны Украины и опасается прорыва линии боевого соприкосновения», — отметил Волошин.

При этом было подчеркнуто, что отмена отпусков может рассматриваться не только как мера по усилению обороны, но и как признак подготовки самих российских войск к активизации действий в ближайшее время.