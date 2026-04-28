Z-блогер заявил, что будет бороться с Путиным

«Главной причиной всех проблем в нашей стране является ни [первый замглавы Администрации президента Сергей] Кириенко, ни мессенджер Max, ни АП, а человек, который находится на самом верху, который всем этим управляет. Это Владимир Путин», — заявил Ремесло. По его словам, об этом знают «все», включая «военкоров» и лидеров общественного мнения, «но практически все боятся сказать, что именно этот человек виновен, и именно при нем наша страна опускается в это невозможное дно».

18 марта блогер назвал Путина «нелегитимным президентом», обвинил его в «узурпации власти» и призвал «отдать под суд как военного преступника», после чего был госпитализирован в психбольницу в Санкт-Петербурге. В интервью Ремесло заявил, что в целом не жалеет о своих высказываниях, собирается и дальше действовать в том же ключе, а также призвал называть его «главой оппозиционного движения России».