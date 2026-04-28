Али аль-Заиди выдвинули в премьеры

Как сообщает государственное информационное агентство INA, вечером в понедельник, 27 апреля, «Координационная платформа», крупнейший парламентский блок Ирака, выдвинула Али аль-Заиди в качестве своего кандидата на пост премьер-министра.
По данным агентства, ожидается, что президент Низар Амиди официально поручит Али аль-Заиди сформировать новое правительство.
Согласно Конституции Ирака, назначенный премьер-министр должен сформировать кабинет в течение 30 дней после назначения и получить вотум доверия от парламента.