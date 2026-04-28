Премьер Чехии приехал к Алиеву с готовым проектом

Не успели главы Азербайджана и Чехии заявить на совместной пресс-конференции о военно-оборонительном сотрудничестве двух стран, как появились первые подробности о практической реализации стратегического партнерства.
По словам президента Азербайджана, на данном этапе ведутся переговоры по конкретным проектам, связанным с совместным производством.
Выразив уверенность в расширении масштабов этой отрасли, президент Алиев отметил: «Поскольку Азербайджан обеспечивает свой оборонный потенциал, в том числе за счет местного производства, наше взаимодействие в будущем с такими странами, как Чехия, обладающими большим опытом в этой сфере, имеет особое значение».
Как стало известно haqqin.az из чешских источников, Чешский оборонный холдинг открывает совместное предприятие в Азербайджане для модернизации военной техники.
Чешская оборонно-промышленная группа CSG запускает в Азербайджане новое совместное предприятие — VEXA DS. Проект нацелен на обслуживание и модернизацию сотен единиц бронетехники и наземных систем. Соглашение рассчитано минимум на 10 лет и предполагает создание регионального ремонтного центра, а также развитие местного кадрового и производственного потенциала.
Согласно официальному заявлению холдинга, программа охватывает сотни единиц спецтехники общей стоимостью в несколько сотен миллионов евро. Данный проект рассматривается как долгосрочная инвестиция в обороноспособность региона.
Структура и цели партнерства
Совместное предприятие создается между компанией CSG Excalibur Army Azerbaijan и неназванным местным партнером. Ключевые аспекты сотрудничества включают строительство сервисного хаба, в частности возведение современного ремонтного цеха, который станет центральным узлом обслуживания техники не только для Азербайджана, но и для всего региона.
Азербайджан с Чехией договорились и о промышленной интеграции. Речь идет о передаче уникальных технологий (ноу-хау) и развитии производственных мощностей внутри страны, а также о стремлении превратить новую структуру в значимого регионального игрока в сфере ВПК.
Данное партнерство вписывается в общую стратегию Азербайджана по расширению промышленного взаимодействия с европейскими партнерами и укреплению собственных сервисных и производственных возможностей.
«Мы гордимся тем, что CSG последовательно укрепляет свои позиции на рынке, который в последнее время вызывает растущий интерес со стороны крупных оборонных концернов Западной Европы. Наш подход, основанный на долгосрочном промышленном сотрудничестве, передаче технологий и развитии местного потенциала, является моделью устойчивого партнерства», — отметил Владимир Стуланчак, генеральный директор компании Excalibur Army.
О группе CSG
Компания CSG на протяжении многих лет специализируется на обслуживании, ремонте и глубокой модернизации военной техники. Приоритет отдается проектам с высокой добавленной стоимостью, приносящим долгосрочную выгоду странам-партнерам.
CSG NV (CSG) — это нидерландская корпорация и ведущая европейская группа в сфере оборонной промышленности с головным офисом в Праге (Чехия). Холдинг разрабатывает и поставляет стратегически важные технологии, системы и боеприпасы, способствуя созданию более безопасной и стабильной среды.
История сотрудничества
Азербайджан связывает с чешским холдингом многолетняя история партнерства. В 2024 году был заключен контракт на поставку 70 самоходных гаубиц L45 DITA калибра 155 мм производства CSG Excalibur Army. А ранее осуществлялись поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир» калибра 122 мм, базирующихся на шасси грузовиков Tatra.