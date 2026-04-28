Премьер Чехии приехал к Алиеву с готовым проектом

Не успели главы Азербайджана и Чехии заявить на совместной пресс-конференции о военно-оборонительном сотрудничестве двух стран, как появились первые подробности о практической реализации стратегического партнерства.

По словам президента Азербайджана, на данном этапе ведутся переговоры по конкретным проектам, связанным с совместным производством.

Выразив уверенность в расширении масштабов этой отрасли, президент Алиев отметил: «Поскольку Азербайджан обеспечивает свой оборонный потенциал, в том числе за счет местного производства, наше взаимодействие в будущем с такими странами, как Чехия, обладающими большим опытом в этой сфере, имеет особое значение».

Как стало известно haqqin.az из чешских источников, Чешский оборонный холдинг открывает совместное предприятие в Азербайджане для модернизации военной техники.