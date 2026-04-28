Банды подростков терроризируют Тель-Авив

Жители южных районов Тель-Авива говорят, что живут в условиях беспредела молодежных банд, и полиция почти ничего не делает. Об этом пишет корреспондент издания Ynet Мая Коэн.

По словам жителей южных районов города, банды подростков эритрейского, суданского и филиппинского происхождения ищут «приключений» и запугивают окружающих. В статье говорится, что хулиганы держат в страхе целые кварталы, а жаловаться боятся почти все.

По словам местных жителей, подростки занимаются вандализмом на улицах города, а когда им предъявляют претензии – нападают толпой. «Каждый день они здесь наводят страх. Дети не могут выходить после определенного часа. Группы насчитывают порой 15-20 человек, которые приходят в парки, убежища и общественные места. Во время войны часть из них врывалась в бомбоубежища. Не пускали людей войти, запирали двери, устраивали погром внутри», - рассказала одна из жительниц на условиях анонимности.

В июне 2025 года шестеро несовершеннолетних были задержаны по подозрению в нападении на пассажира автобуса - только за то, что тот сделал им замечание. В марте 2026 года 12-летняя девочка была избита и ограблена после того, как ее братья незадолго до этого подали жалобу в полицию.

Вечером 21 апреля во время празднования Дня независимости Израиля в Петах-Тикве был смертельно ранен 21-летний сотрудник пиццерии Ямну Биньямин Залка. Он обслуживал посетителей, когда в пиццерию ворвалась группа подростков и начала разбрызгивать на посетителей «снежный спрей» - белую пену.

Залка попросил их этого не делать и не мешать людям. В тот же вечер хулиганы подстерегли его на выходе из заведения и нанесли смертельный удар ножом.