Стрелков: Идем к поражению. Нас не боятся ни Эстония, ни Чехия

«Не боятся нас ни Эстония, ни Франция, ни Чехия. Я тут прочитал новость о том, что Чехия, чешское Министерство иностранных дел вызвало нашего посла для объяснений по поводу публикации адресов заводов, которые производят для Украины боеприпасы и вооружение. То есть мы должны безропотно принимать на себя удары произведенного чехами оружия и ни в коем случае даже не задумываться и не заикаться о возможности ответа по этим заводам, по этим предприятиям, где все это происходит. С их точки зрения, это так.

Ну, раз мы позволяем с собой это делать, значит, мы это заслужили. Ну, может быть, мы это конкретно и не заслужили, но наши гениальные власти — заслужили и за себя, и за нас всех вместе взятых.

Поэтому что, будем терпеть дальше. Будем дальше пытаться осуществлять СВО, которая, совершенно очевидно, зашла в тупик.

К сожалению, мы идем к военному поражению. Это факт. Давайте с этим не то чтобы мириться, но давайте хотя бы осознаем данный неприятный факт и будем исходить из того, что угроза реальна. И что Украину и дальше будут снабжать всем необходимым, а мы и дальше не будем ничего по-настоящему серьезного делать, чтобы эту угрозу предотвратить», - написал Стрелков в своем телеграм-канале.