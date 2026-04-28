Что Иран предложил США?
Новость дня
Что Иран предложил США?

Стрелков: Идем к поражению. Нас не боятся ни Эстония, ни Чехия

Россию «уже никто не уважает и никто не боится от слова никак», заявил бывший командующий сепаратистами Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин), отбывающий наказание в исправительном учреждении.

«Не боятся нас ни Эстония, ни Франция, ни Чехия. Я тут прочитал новость о том, что Чехия, чешское Министерство иностранных дел вызвало нашего посла для объяснений по поводу публикации адресов заводов, которые производят для Украины боеприпасы и вооружение. То есть мы должны безропотно принимать на себя удары произведенного чехами оружия и ни в коем случае даже не задумываться и не заикаться о возможности ответа по этим заводам, по этим предприятиям, где все это происходит. С их точки зрения, это так.

Ну, раз мы позволяем с собой это делать, значит, мы это заслужили. Ну, может быть, мы это конкретно и не заслужили, но наши гениальные власти — заслужили и за себя, и за нас всех вместе взятых.

Поэтому что, будем терпеть дальше. Будем дальше пытаться осуществлять СВО, которая, совершенно очевидно, зашла в тупик.

К сожалению, мы идем к военному поражению. Это факт. Давайте с этим не то чтобы мириться, но давайте хотя бы осознаем данный неприятный факт и будем исходить из того, что угроза реальна. И что Украину и дальше будут снабжать всем необходимым, а мы и дальше не будем ничего по-настоящему серьезного делать, чтобы эту угрозу предотвратить», - написал Стрелков в своем телеграм-канале.

ЭТО ВАЖНО

Трамп пришел в ярость и потребовал уволить известного ведущего
Трамп пришел в ярость и потребовал уволить известного ведущего
02:00 283
Премьер Чехии приехал к Алиеву с готовым проектом
Премьер Чехии приехал к Алиеву с готовым проектом главное на этот час
01:31 437
Стать президентом, чтобы спасти отца из тюрьмы
Стать президентом, чтобы спасти отца из тюрьмы наша корреспонденция
27 апреля 2026, 16:03 5433
Стрелков: Идем к поражению. Нас не боятся ни Эстония, ни Чехия
Стрелков: Идем к поражению. Нас не боятся ни Эстония, ни Чехия
01:57 291
Банды подростков терроризируют Тель-Авив
Банды подростков терроризируют Тель-Авив
01:45 354
Русские бегут
Русские бегут актуальный комментарий
27 апреля 2026, 14:35 9119
Али аль-Заиди выдвинули в премьеры
Али аль-Заиди выдвинули в премьеры
00:56 614
Z-блогер заявил, что будет бороться с Путиным
Z-блогер заявил, что будет бороться с Путиным
00:35 1299
Покушавшемуся на Трампа предъявили обвинения
Покушавшемуся на Трампа предъявили обвинения обновлено 23:54
27 апреля 2026, 23:54 2267
Трамп пошел на поводу у Нетаньяху
Трамп пошел на поводу у Нетаньяху Заявил экс-сотрудник ЦРУ
27 апреля 2026, 22:57 1751
Кочарян об опасности снятия санкций с России
Кочарян об опасности снятия санкций с России
27 апреля 2026, 22:13 3104
