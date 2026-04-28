«Дог» из американской тюрьмы, экс-полицейский из Кении и адепты «Великой Армении»

Для участия в парламентских выборах в Армении, намеченных на 7 июня, зарегистрировано 19 политических партий и блоков. Среди ключевых участников — правящая партия «Гражданский договор» и оппозиционная коалиция, которую премьер-министр Никол Пашинян именует «трехглавой партией войны». В состав этого альянса входят структуры экс-президента Роберта Кочаряна, а также бизнесменов-миллиардеров Гагика Царукяна и Самвела Карапетяна. Однако, помимо тяжеловесов, в предвыборную гонку включился ряд весьма «экзотических» претендентов. Безусловно, основная борьба развернется между действующей властью и «трехглавым» блоком. Хотя лидеры оппозиции избегают прямой риторики реваншизма, они не скрывают территориальных претензий к Азербайджану, заявляя, что при изменении геополитической ситуации «появится шанс вернуть Карабах». Кроме того, они декларируют намерение пересмотреть мирное соглашение, парафированное в Вашингтоне в августе прошлого года.

Армянские источники сообщают о масштабных финансовых вливаниях со стороны оппозиции. В частности, утверждается, что Самвел Карапетян направляет огромные средства на подкуп избирателей, доставляя наличные из России. По некоторым данным, общие расходы Карапетяна на кампанию могут составить до 1 миллиарда долларов. Фигуранты из Кении и обвинения в наркоторговле На фоне традиционных политиков выделяются фигуры с неоднозначной биографией. Так, на пост премьер-министра претендует Артак Саргсян, лидер новой партии «Кочари, национальное возрождение и пробуждение нации». Вместе с братом Артуром он на протяжении многих лет был замешан в скандальных бизнес-процессах в Кении. В начале 2000-х международная пресса писала о причастности братьев к торговле наркотиками и подделке документов в Восточной Африке. Согласно депеше WikiLeaks от 2006 года, тогдашний представитель посольства США в Кении Уильям Беллами отмечал, что деятельность «братьев Артуров» вызывала серьезную тревогу у местной общественности.

«Действительно, интересные люди. Похоже, они получают все, что хотят», — так охарактеризовал армянских предпринимателей бывший спикер кенийского парламента Фрэнсис оле Капаро в июне 2006 года. Американские дипломаты сообщали, что братья были тесно связаны с кенийской верхушкой и даже поставляли наемников для охраны высокопоставленных лиц. Влияние Саргсянов было столь велико, что один из них получил должность заместителя комиссара полиции Кении. Появление братьев в стране в 2005 году совпало с громкими расследованиями о поставках кокаина. В дипломатической переписке высказывались подозрения, что иностранцы вернулись в Кению, чтобы запугать свидетелей незаконной деятельности правительства. Сам Саргсян категорически отрицает обвинения. В интервью RFE/RL он заявил, что в течение 16 лет честно служил в полиции Кении, подчиняясь лично президенту Мваи Кибаки, и якобы сам руководил группами по борьбе с наркотиками.

После возвращения в Армению в 2020 году Саргсян примкнул к протестному движению архиепископа Баграта Галстаняна. Вскоре братья были задержаны спецслужбами по делу о торговле оружием, которое позже было переквалифицировано в обвинения в отмывании денег и незаконном пересечении границы. Несмотря на продолжающееся расследование и период домашнего ареста, Саргсян уверен, что сможет набрать на выборах до 30% голосов. Блогеры в тюрьме и ритуалы с землей Еще один скандальный участник гонки — блогер Вардан Гукасян по прозвищу «Дог» (Dog). В данный момент он находится в американской тюрьме по обвинению в нарушении миграционных законов. Тем не менее ЦИК Армении допустил его партию «Демократия, закон, дисциплина» (аббревиатура которой на армянском совпадает с его кличкой — DOG) к выборам. Примечательно, что Гукасян возглавляет список, невзирая на требование закона о постоянном проживании кандидата в Армении в течение последних четырех лет. Впервые в кампании участвует и партия «Армянская благодать», созданная в 2025 году. Ее лидер, 40-летний инженер-экономист Гурген Симонян, пришел в политику лишь год назад, но уже имеет рейтинг в 1% (наравне с Гукасяном и экс-омбудсменом Татояном). Симонян выступает за немедленный выход Армении из ОДКБ и ЕАЭС ради сближения с Европой. На одном из собраний он провел символический ритуал: наполнил кувшин землей, привезенной, по его словам, из «15 провинций Великой Армении», чтобы посадить в нее «дерево единства».