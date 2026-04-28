Трамп пришел в ярость и потребовал уволить известного ведущего

Президент США Дональд Трамп призвал телеканалы Disney и ABC немедленно уволить телеведущего Джимми Киммела, который незадолго до покушения на американского лидера в своем скетче назвал первую леди Меланию Трамп «будущей вдовой». Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

Шутка прозвучала за несколько дней до стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Трампа, которую квалифицировали как попытку покушения на президента США.

«Я ценю, что так много людей возмущены отвратительным призывом Киммела к насилию, и обычно они не реагируют на его слова, но это нечто выходящее за рамки приличия. Disney и ABC должны немедленно уволить Джимми Киммела», — говорится в сообщении.

Незадолго до публикации Трампа его супруга Мелания отреагировала на шутку Киммела в X, заявив, что телеведущий «прячется за ABC, потому что знает, что телеканал продолжит прикрывать его». Первая леди призвала ABC «занять твердую позицию», потому что слова Киммела, по ее мнению, не комичны, а губительны для политической целостности Америки.

Джимми Киммел — американский телеведущий и комик. 17 сентября прошлого года ABC приостановил трансляцию шоу «Jimmy Kimmel Live!» после его высказываний об убийстве американского праворадикального активиста Чарли Кирка. Через несколько дней, 23 сентября, ABC объявил о возобновлении трансляции телепередачи.

23 апреля телеведущий в шоу «Jimmy Kimmel Live!» показывал скетч на тему того, как выглядело бы его освещение ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома. В одной из шуток он заявил, что первая леди «сияет, как будущая вдова».

Стрельба произошла 26 апреля. Сотрудники Секретной службы эвакуировали Трампа, его супругу Меланию и вице-президента Джей Ди Вэнса со сцены. Стрелка задержали, им оказался преподаватель Коул Аллен. CBS News со ссылкой на источники сообщил, что после задержания он признался в желании застрелить чиновников администрации Трампа.