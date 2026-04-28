Трамп недоволен планом Ирана

08:28 1838

Президент США Дональд Трамп недоволен предложением Ирана о прекращении боевых действий и относится к нему скептически, так как оно не касается иранской ядерной программы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По словам источника, Белый дом может представить свой ответ и контрпредложения в ближайшие дни. «Ему не нравится это предложение», — сказал собеседник агентства.

Трамп рассмотрел предложение вместе с советниками в понедельник после того, как министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи передал его Пакистану в воскресенье.

CNN со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, сообщил, что Трамп вряд ли примет план Ирана. По словам американских чиновников, возобновление работы Ормузского пролива без решения вопросов по обогащению урана и его запасам у Ирана может лишить США ключевого рычага влияния на переговорах. С другой стороны, сохранение блокады Ормузского пролива продлит период высоких цен на энергоносители, что уже привело к резкому росту стоимости газа в США, добавили источники телеканала.

Американские чиновники по-прежнему обеспокоены расколом внутри иранского режима и не уверены, кто именно будет принимать окончательные решения по потенциальной сделке, отмечает телеканал.

New York Times со ссылкой на источники отмечает, что непонятно, почему именно Трамп недоволен этим предложением, но он неоднократно подчеркивал, что Иран не может иметь ядерного оружия. Издание отмечает, что предложение Ирана открыть пролив стало предметом бурных дебатов внутри администрации относительно того, кто имеет большее влияние — США или Иран, и какая страна имеет лучшие возможности выдержать экономические трудности, вызванные закрытием водного пути.

Некоторые чиновники администрации Трампа считают, что продолжение блокады еще на два месяца нанесет значительный долгосрочный ущерб энергетической отрасли Тегерана. Нефтяные скважины нельзя «включать и выключать», и они будут повреждены, если их остановить, что приведет к дорогому ремонту. Эти чиновники утверждают, что Иран заключит сделку, чтобы избежать таких долгосрочных проблем. Но другие представители администрации заявили, что такая оценка ошибочна, отметив, что позиция Ирана усилилась, а Корпус стражей исламской революции только укрепил свою власть.

США пришли к выводу, что иранские переговорщики не имеют полномочий — ни от верховного лидера, ни от высокопоставленных чиновников КСИР — идти на уступки по ядерной программе. Даже если военные действия возобновятся, мало что свидетельствует о том, что это изменит процесс принятия решений в Иране.

Накануне Axios сообщал, что Иран предложил США вновь открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив ядерные переговоры на более поздний этап. В тот же день Дональд Трамп обсудил это предложение со своими помощниками по национальной безопасности. По данным Axios, среди иранских властей нет единства по вопросу о том, на какие ядерные уступки они готовы пойти.

Представитель Белого дома Оливия Уэльс ранее заявила CNN, что переговоры носят деликатный характер и США не станут комментировать их через прессу. «Как сказал президент, козыри в руках Соединенных Штатов. Сделка будет заключена только при условии, что интересы американского народа — на первом месте, а Иран никогда не получит ядерное оружие», — подчеркнула она.

На минувшей неделе Трамп отменил поездку спецпосланника Стивена Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан для очередного раунда переговоров с иранцами. На встрече планировалось обсудить дальнейшие шаги, включая вопрос о возобновлении бомбардировок. Глава Белого дома пояснил, что отменил поездку, поскольку Тегеран не представил удовлетворительного предложения. Он отказался отправлять свою команду без более четкого понимания того, на какие уступки Иран может пойти и кто именно принимает в Тегеране окончательные решения.

