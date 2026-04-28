Новая атака на Туапсе. Горит нефтезавод. Жителей эвакуируют

В Туапсе эвакуируют жителей домов, расположенных рядом с нефтеперерабатывающим заводом, из-за масштабного пожара после атаки беспилотников.

Глава Туапсинского округа Сергей Бойко сообщил, что пункт временного размещения подготовлен на базе местной школы №6.

По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пожар тушат 164 человека, задействовано 46 единиц техники.

Некоторые российские издания замечают, что ранее жителей Туапсе не эвакуировали, несмотря на пожары после атак дронов 16 и 20 апреля и вызванные ими пожары.

Источники Reuters ранее сообщали, что Туапсинский НПЗ, принадлежащий «Роснефти», был ‌вынужден приостановить переработку нефти с 16 апреля после атаки украинских БПЛА на порт Туапсе. Атаки на Туапсе продолжались в течение месяца и привели к сильным пожарам на объектах нефтепереработки, загрязнению воздуха и воды.

Генштаб ВСУ накануне утверждал, что «подтверждено уничтожение» 24 резервуаров в районе нефтеперерабатывающего завода в Туапсе в результате еще одной атаки, совершенной 20 апреля, а также повреждение четырех резервуаров.

Туапсинский НПЗ производит на экспорт нафту, сернистое дизтопливо, мазут ‌и вакуумный газойль.