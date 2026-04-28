Новая атака на Туапсе. Горит нефтезавод. Жителей эвакуируют

обновлено 10:50
10:50 1982

В Туапсе эвакуируют жителей домов, расположенных рядом с нефтеперерабатывающим заводом, из-за масштабного пожара после атаки беспилотников.

Глава Туапсинского округа Сергей Бойко сообщил, что пункт временного размещения подготовлен на базе местной школы №6.

По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пожар тушат 164 человека, задействовано 46 единиц техники.

Некоторые российские издания замечают, что ранее жителей Туапсе не эвакуировали, несмотря на пожары после атак дронов 16 и 20 апреля и вызванные ими пожары.

Источники Reuters ранее сообщали, что Туапсинский НПЗ, принадлежащий «Роснефти», был ‌вынужден приостановить переработку нефти с 16 апреля после атаки украинских БПЛА на порт Туапсе. Атаки на Туапсе продолжались в течение месяца и привели к сильным пожарам на объектах нефтепереработки, загрязнению воздуха и воды.

Генштаб ВСУ накануне утверждал, что «подтверждено уничтожение» 24 резервуаров в районе нефтеперерабатывающего завода в Туапсе в результате еще одной атаки, совершенной 20 апреля, а также повреждение четырех резервуаров.

Туапсинский НПЗ производит на экспорт нафту, сернистое дизтопливо, мазут ‌и вакуумный газойль.

* * * 08:52

На нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе в результате налета украинских беспилотников снова вспыхнул пожар, подтвердил оперативный штаб Краснодарского края России.

«В Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Пострадавших нет. В тушении задействованы 122 человека и 39 единиц техники», — говорится в сообщении оперштаба.

Мэр Туапсе Сергей Бойко объявил через соцсети, что в одной из школ города открыт пункт временного размещения. Он не уточнил, кому и почему этот пункт может понадобиться.

Украинские беспилотники наносили удары по НПЗ и морскому нефтяному терминалу в Туапсе в ночь на 16 апреля и в ночь на 20 апреля. В результате там вспыхнули мощные пожары, в городе и окрестностях шел «нефтяной дождь», большое количество нефти и нефтепродуктов попало в реку Туапсе и Черное море.

24 апреля власти объявили, что пожар после налета 20 апреля потушен.

