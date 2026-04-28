Россия запретила минералку из Армении

Российская государственная система маркировки «Честный знак» приостановила реализацию партии минеральной воды «Джермук» (Армения) в офлайн‑ и онлайн-магазинах.
Заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (оператор маркировки) Реваз Юсупов заявил РБК, что в обороте находилось 338 тыс. бутылок, они заблокированы до завершения проверки.
В письме Роспотребнадзора указывается на необходимость «принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан России». Причиной блокировки стали «нарушения обязательных требований».
Отмечается, что под запрет попала продукция с датами производства 17 февраля 2026 года и 5 марта 2026 года.