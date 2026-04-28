«Экономическое ядерное оружие» Ирана

«Посмотрите, что они сделали с (Ормузским) проливом. Пролив — это, по сути, эквивалент экономического ядерного оружия, которое они пытаются использовать против всего мира, хвастаясь этим. Они размещают в Тегеране рекламные щиты, хвастаясь тем, что могут держать в заложниках 25% или 20% мировых энергетических ресурсов. Представьте, если бы у этих же людей был доступ к ядерному оружию. Они бы держали в заложниках весь регион», — сказал Рубио.

Госсекретарь США добавил, что Иран не может быть единственным бенефициаром «незаконной, противоправной и неоправданной» системы сборов и контроля в проливе.

В интервью Рубио назвал самым большим препятствием на пути к соглашению с Ираном «расколотое» руководство страны. Иран, как он считает, расколот на сторонников жесткой линии, которые «понимают, что им нужно управлять страной и экономикой», и тех, кто «руководствуется исключительно теологическими принципами».

Рубио также заявил, что Иран с начала операции США и Израиля израсходовал около половины своего ракетного потенциала, добавив, что у Ирана не осталось производственных мощностей и военно-морских сил. Он также пригрозил усилить давление на Тегеран, если страна не пойдет на сделку с Вашингтоном.

Кроме того, по словам Рубио, администрация США исходит из того, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив: «У нас есть свидетельства того, что да. Очевидно, они (представители иранской стороны) утверждают об этом. У нас нет доказательств обратного». Госсекретарь США также заявил, что «никогда не разговаривал с министром иностранных дел Ирана. Как я уже сказал, и он редко общался с нашими людьми. В основном это непрямые переговоры… За последние несколько недель были некоторые прямые контакты в связи со встречами, которые состоялись (в Исламабаде). Помните, в иранской системе долгое время действовал запрет на прямые переговоры с американцами». «Но прямые контакты с ними очень редки, очень конфиденциальны и происходят только через одного или двух человек в их системе», — добавил Рубио.