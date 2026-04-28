Украина отбивает российские атаки

Россия минувшей ночью ударила по Украине 123 дронами, 95 из них сбиты или подавлены, но есть попадание в 16 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Российские войска атаковали Запорожье, в результате чего пострадали по меньшей мере два человека. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

По предварительным данным, ранения получили двое мужчин в возрасте 40 и 45 лет.

В регионе продолжается воздушная тревога. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях к отбою.

Город Конотоп Сумской области почти всю ночь находился под атакой русских ударных дронов. Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин в Telegram.

По его словам, в результате ударов зафиксированы повреждения трамвайной сети, жилых домов, административных зданий, а также центральной районной больницы. Поэтому в городе временно приостановлено движение транспорта.

Информация о пострадавших уточняется.

Кривой Рог в Днепропетровской области подвергся нападению российскими дронами, известно о погибшем и раненом, повреждена инфраструктура, сообщили во вторник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и председатель Совета обороны города Александр Вилкул в соцсетях.