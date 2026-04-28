«Дефицит бензина» в Иране и предупреждения компаниям

«В то время как выжившие лидеры КСИР застряли, словно тонущие крысы в канализационной трубе, иранская нефтяная промышленность начинает останавливать добычу из-за американской блокады. ...Дефицит бензина в Иране — следующий шаг!» — заявил глава Минфина США.

По сообщению Bloomberg, Иран сталкивается с нехваткой мощностей для хранения нефти: по оценкам, оставшегося пространства хватит лишь на 12–22 дня. На фоне морской блокады США экспорт нефти сократился примерно на 70%, поставки через Ормузский пролив практически остановились — танкеры фактически не проходят. Если ситуация сохранится, Тегеран может быть вынужден дополнительно сократить добычу примерно на 1,5 млн баррелей в сутки уже к середине мая, помимо ранее принятых ограничений. При этом финансовые последствия проявятся не сразу: из-за задержек в поставках и оплатах у страны остается несколько месяцев запаса прочности, несмотря на нарастающий кризис сбыта, отмечает агентство.

Бессент также добавил, что ведение бизнеса с иранскими авиакомпаниями, которые находятся под санкциями США, грозит попаданием под американские ограничения. Иностранные правительства обязаны будут не допустить, чтобы компании в их юрисдикциях предоставляли таким самолетам любые услуги — включая топливо, питание, сборы за посадку или техобслуживание, отметил он.

«В рамках программы «Экономическая ярость» Министерство финансов США будет оказывать максимальное давление на Иран и без колебаний примет меры против любых третьих лиц, которые содействуют или ведут бизнес с иранскими организациями», — написал Бессент.

Программу «Экономическая ярость» (Economic Fury), нацеленную на оказание максимального давления на Тегеран, министр войны США Пит Хегсет объявил в середине апреля. Он добавил, что американские военные уже однажды перешли от боевых операций к «блокаде мирового класса», и этот переход можно повторить «очень быстро и даже мощнее». США предпочитают «сделку», но возможен и «трудный путь».