Атаки на Белгородскую область России: есть погибшие

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков сообщил о трех погибших при атаках украинских дронов.

«Три мирных жителя погибли в результате атак беспилотников ВСУ. Еще трое, в том числе 16-летний юноша, получили различные ранения», — заявил в телеграме Гладков.

Один мужчина скончался на месте после того, как дрон ударил по легковому автомобилю в селе Вознесеновка в приграничном Шебекинском округе.

Другой дрон в селе Бобрава в Ракитянском округе атаковал автомобиль, в котором находилась семья. «Мужчина и женщина скончались до приезда бригады скорой помощи, — сообщил губернатор. — Их 16-летнего сына с баротравмой медики СМП доставляют в детскую областную клиническую больницу».

По его словам, еще один автомобиль подвергся атаке дрона в хуторе Красиво в Борисовском округе, ранены муж с женой.

Накануне Гладков сообщал о мужчине, погибшем в результате удара дрона в приграничном селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе.

Украинская сторона атаки не комментирует.