Белый дом нашел «виноватых»

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что ответственность за последнее покушение на президента США Дональда Трампа «частично лежит» на представителях Демократической партии. Об этом сообщает CNN.

По словам Ливитт, публичные заявления демократов якобы способствуют росту политической напряженности и могут подталкивать к насилию.

При этом она привела примеры высказываний отдельных политиков, которые, по ее мнению, носят агрессивный характер. Она утверждает, что подобная риторика может влиять на людей с нестабильным психическим состоянием.

«Это избранные представители Демократической партии, которые призывают к войне против президента Соединенных Штатов и его сторонников», — заявила Ливитт.

25 апреля президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп были срочно эвакуированы с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне после того, как вооруженный мужчина попытался прорвать охрану и началась стрельба. На мероприятии было около 2600 человек. Стрелок был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами, его задержали и доставили в больницу университета Говарда.

Правоохранительные органы идентифицировали стрелка как 31-летнего Коула Томаса Аллена. Он проживал в пригороде Лос-Анджелеса Торренси и работал учителем. Известно, что Аллен ранее участвовал в антитрамповском протесте «Без королей» в Калифорнии.

26 апреля мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство Трампа. Ему также инкриминируют два нарушения в незаконном владении огнестрельным оружием. Аллен не признает своей вины.