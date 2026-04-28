Катастрофы в небе и на земле: Судан и Индонезия

В столице Южного Судана Джубе произошла авиакатастрофа: пассажирский самолет потерпел крушение при заходе на посадку, в результате чего погибли 14 пассажиров и пилот, сообщает Reuters.

По данным южносуданского управления гражданской авиации, крушение произошло из-за плохой видимости в условиях неблагоприятной погоды.

Среди погибших — два гражданина Кении и остальные пассажиры, являющиеся гражданами Южного Судана. Крушение потерпел самолет Cessna, принадлежащий кенийской компании CityLink Aviation. На данный момент ведется расследование причин авиакатастрофы. Специалисты изучают все обстоятельства происшествия, чтобы установить точные причины трагедии.

А вблизи столицы Индонезии Джакарты произошло столкновение поездов. По последним данным, в результате аварии погибли 14 человек, еще 84 получили травмы.

Спасатели уже завершили работы по деблокированию людей из-под обломков, сообщает Reuters.

Авария произошла поздно в понедельник в Бекасе, недалеко от Джакарты, где столкнулись пригородный поезд и поезд дальнего сообщения. По словам руководителя государственной железнодорожной компании PT KAI Бобби Расидина, число погибших уточнят по завершении спасательной операции.

Глава спасательной службы Мохаммад Сьяфи сообщил, что эвакуация была сложной из-за значительных повреждений вагонов, и в нее привлекали специально подготовленных специалистов. Он добавил, что под завалами больше не осталось живых пассажиров, хотя поиски могут продолжаться.

Больше всего пострадал вагон, предназначенный для женщин. По предварительным данным, все погибшие были женщинами, зажатыми металлическими конструкциями. Спасатели вынуждены были разрезать вагоны, чтобы добраться до людей.

Предварительно установлено, что пригородный поезд столкнулся с автомобилем на путях, после чего в него врезался другой поезд. Власти Индонезии уже приступили к расследованию причин аварии, а президент Прабово Субианто заявил о планах улучшить инфраструктуру в этом районе, в частности, построить эстакаду.

