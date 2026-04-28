Руководство Минздрава почтило память выдающегося ученого, академика Зарифы Алиевой

Исполняется 103 года со дня рождения выдающегося представителя азербайджанской офтальмологической науки, первого академика Национальной академии наук в этой области, самоотверженного ученого и заботливого человека, чье имя навсегда вписано в историю медицины, — Зарифы ханум Алиевой.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев и руководящие сотрудники министерства 28 апреля 2026 года возложили букеты цветов к могиле общенационального лидера нашего народа, мудрого руководителя, архитектора и создателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

Светлая память Зарифы ханум Алиевой была почтена, к ее могиле возложен венок и свежие цветы.

Свежие цветы также были возложены к могилам выдающегося государственного и общественного деятеля Азиза Алиева и талантливого врача Тамерлана Алиева.