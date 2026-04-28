Обращения в госорганы через «E-правительство»

В Азербайджане предлагается расширить возможности подачи и обработки обращений граждан в госорганы – через информационную систему «электронное правительство» (e-gov).

Соответствующие поправки в закон «Об обращениях граждан» обсудили на сегодняшнем заседании члены комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Согласно поправкам, граждане смогут получать ответы на свои обращения в том числе через e-gov.

Кроме того, граждане смогут записываться на прием в госорганы также через e-gov с использованием электронной подписи.

Поправки направлены на повышение эффективности электронного правительства, оптимизацию государственного управления и улучшение качества предоставляемых услуг, а также расширение возможностей анализа, прогнозирования и регулирования в данной сфере.