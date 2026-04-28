Чехия хочет с Бакинским метрополитеном

Cудят дочь экс-президента Узбекистана

заочно
11:30 1732

В Швейцарии в федеральном уголовном суде в городе Беллинцон накануне начался заочный судебный процесс над дочерью покойного бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой. Об этом передает агентство Associated Press.

Гульнара Каримова не может присутствовать в швейцарском суде, так как отбывает срок на родине. Грегуар Манжеа, один из ее адвокатов, заявил, что вместе с коллегами будет добиваться «полного и безоговорочного оправдания» своей подзащитной.

Швейцарская прокуратура выдвинула обвинения против Каримовой осенью 2023 года. Утверждается, что она создала и руководила преступной группировкой «Офис», в которую входили несколько десятков человек и множество компаний. Дочь экс-президента Узбекистана обвиняют в размещении в Швейцарии и других странах средств «преступного происхождения» на сотни миллионов долларов, а также в организации хранения наличных денег, ювелирных изделий и других ценностей, полученных незаконным путем.

По версии следствия, в работе «Офиса» участвовал бывший гендиректор узбекского филиала российской телекоммуникационной компании. Утверждается, что иностранным организациям, желающим начать работу в телекоммуникационной отрасли Узбекистана, приходилось давать взятки связанным с Каримовой компаниям. Согласно обвинительному заключению, организация действовала в Швейцарии с 2005 года, а преступной деятельностью Каримова занималась как минимум до 2013 года.

В Узбекистане против Каримовой в 2013 году завели два уголовных дела - о хищении и уклонении от уплаты налогов. В 2015 году по первому делу она получила пять лет ограничения свободы, в 2017-м по второму делу ее приговорили к 10 годам лишения свободы. Кроме того, в марте 2020 года Ташкентский горсуд приговорил Гульнару Каримову к 13 годам и 4 месяцам колонии по обвинению в заговоре, вымогательстве, растрате, грабеже, отмывании денег и других преступлениях.

В сентябре 2022 года в Минюсте Узбекистана сообщили, что сумма активов Каримовой и ее преступной группы в Швейцарии оценивается в 686 млн долларов, а во Франции, США, Латвии и других странах у них хранится еще почти 1,4 млрд долларов. В феврале 2025 года было объявлено, что Швейцария вернет Узбекистану 182 млн долларов, которые «были незаконно получены отдельными гражданами Узбекистана и полностью конфискованы в 2012 году Генеральной прокуратурой Швейцарии в рамках уголовного дела против Гульнары Каримовой».

