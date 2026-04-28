Новость дня
Чехия хочет с Бакинским метрополитеном

Король в США: закрытый разговор, нарушенный протокол...

11:55 1708

Британские чиновники добились того, чтобы основная беседа короля Карла III с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме прошла без камер, поскольку опасались публичной конфронтации наподобие той, что произошла во время встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет британская The Guardian.

Британские чиновники настаивали на том, чтобы встреча монарха и президента США в Овальном кабинете проходила без камер. Белый дом согласился. Источники, вовлеченные в планирование поездки, сообщают, что Карл III появится перед камерами перед началом своей главной двусторонней встречи с Трампом во вторник, но его не будут снимать во время обсуждения каких-либо существенных вопросов.

Король посетит несколько других мероприятий вместе с Трампом, на которых его будут сопровождать дворцовые чиновники, а также глава МИД Иветт Купер в соответствии с обычной практикой во время государственных визитов. Дипломатические источники предположили, что Купер, которая ранее сопровождала монарха в поездке в Ватикан, готова вмешаться, чтобы справиться с любыми неловкими моментами, если это потребуется. «Она готова действовать как «живой щит» для короля, если Трамп начнет критиковать Стармера или Великобританию в целом, как он это обычно делает», – отметил один из собеседников издания.

Однако источники в правительстве заявили, что министр иностранных дел, скорее всего, будет полагаться на собственные дипломатические навыки Карла. «У него десятилетия опыта в таких делах, включая встречи с довольно сложными личностями. Он читает все свои документы и точно знает, что происходит. Мы считаем, что он справится», – сказал один из чиновников.

Поездка проходит на фоне инцидента со стрельбой, произошедшей в субботу во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором присутствовали президент США Дональд Трамп и другие члены его администрации. В связи с визитом были проведены дополнительные переговоры по вопросам безопасности, однако Букингемский дворец сообщил, что программа визита останется практически неизменной. Трамп заявил, что король будет находиться в «абсолютной безопасности».

Государственный визит также происходит в период серьезного кризиса в англо-американских отношениях. На прошлой неделе Трамп заявил BBC, что визит «безусловно» может помочь странам наладить отношения, пишет BBC.

Король в США: закрытый разговор, нарушенный протокол...
