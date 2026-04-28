Боевики напали на деревню: убито 29 человек

Боевики группировки «Исламское государство» напали на село на северо-востоке Нигерии ночью, убив по меньшей мере 29 человек, сообщили власти в понедельник. Это был очередной случай насилия в самой обитаемой стране Африки, которая уже давно борется со сложным кризисом безопасности, сообщает Associated Press.

По словам губернатора штата, нападение произошло поздно в воскресенье в Гуяке, деревне в районе местного самоуправления Гомби в штате Адамава. Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение. Губернатор штата Адамава Ахмаду Умару Финтири осудил нападение как трагическое и неприемлемое во время визита в деревню в понедельник.

Нигерия сталкивается с множеством проблем безопасности, особенно на севере, где восстание продолжается уже более двух десятилетий. В феврале Соединенные Штаты направили войска в западноафриканскую страну, чтобы помочь консультировать ее военных по борьбе с нестабильностью.