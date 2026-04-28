В Пентагоне новый запрет для журналистов

Журналисты больше не смогут перемещаться по зданиям Пентагона без сопровождения сотрудников ведомства. Об этом сообщил телеканал АВС News.

По его данным, такое решение принял Апелляционный суд США по столичному округу Колумбия. Коллегия судей двумя голосами против одного поддержала действия Минобороны по ограничению доступа прессы.

В марте суд столичного округа Колумбия удовлетворил иск газеты The New York Times (NYT). Министерству тогда было предписано восстановить пропуска семи корреспондентов издания и отменить введенные в октябре 2025 года ограничения на аккредитацию. В ответ на это Пентагон распорядился немедленно закрыть располагавшуюся долгое время в его штаб-квартире рабочую зону представителей СМИ. Кроме того, руководство ведомства ограничило допуск журналистов без сопровождения.

16 октября 2025 года агентство Associated Press сообщило, что несколько десятков журналистов решили сдать пропуска в военное министерство из-за ограничений по отношению к СМИ, введенных главой ведомства Питом Хегсетом. NYT назвала действия Хегсета «беспрецедентно враждебными», поскольку, по утверждению газеты, под его руководством Пентагон лишил ведущие СМИ помещений для работы, предоставив их консервативным изданиям, ограничил возможность репортеров свободно перемещаться по коридорам ведомства и ввел новые жесткие правила, которые могут привести к отзыву пресс-карт.

В декабре NYT подала в суд на Пентагон, заявив, что ограничения на освещение военной тематики в СМИ нарушают конституционные права журналистов.