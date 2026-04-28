Мировой урожай под угрозой

Глобальный агросектор столкнулся с двойным ударом: военный конфликт в Иране вызвал резкий скачок цен на химические удобрения, что ставит под вопрос сбор зерновых в 2027 году, сообщает Al Monitor.

Война парализовала ключевые логистические маршруты на Ближнем Востоке, вызвав второй за четыре года ценовой шок на рынке удобрений. При низких мировых ценах на зерно аграрии не могут покрыть возросшие расходы. Расходы на посевную становятся неподъемными для многих хозяйств.

Фермеры массово пересматривают планы, сокращая площади посевов и дозы внесения удобрений. Это грозит резким падением урожайности и дестабилизацией мирового продовольственного рынка. Эксперты предупреждают: если логистика не будет восстановлена в ближайшие месяцы, мир ждет новый виток продовольственной инфляции.