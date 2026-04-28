Террорист сменил имя

Норвежский террорист, националист, организатор и исполнитель нападения на молодежный лагерь в 2011 году Андерс Брейвик сменил имя, теперь его зовут Ян Йохансен. Об этом сообщило издание Aftenposten.

Это не первый раз, когда Брейвик меняет имя. Ранее он был зарегистрирован как Фар Скалдигримм Раускьолдр аф Нортрик, до того – как Фйотольф Хансен. Его адвокат Ойстейн Сторрвик не хочет комментировать это изменение, а также мотивы выбора нового имени.

Андерс Брейвик вошел в историю как исполнитель одного из самых смертоносных терактов в Европе. Он убил 77 человек во время нападений на молодежный лагерь на острове Утойя и в Осло 22 июля 2011 года. В августе 2012 года его приговорили к самому суровому наказанию в Норвегии – не менее 21 года тюремного заключения. С тех пор он находится в изоляции в тюрьме.