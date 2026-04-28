Санду об объединении Молдовы с Румынией

Вхождение Молдовы в состав Румынии позволит Кишиневу «быстрее вступить» в Евросоюз, полагает президент Молдовы Майя Санду.

«Это позволило бы нам быстрее вступить в ЕС и могло бы нам помочь», — сказала в интервью газете Le Monde Санду, у которой также есть гражданство Румынии.

При этом президент Молдовы отметила, что «такое решение должно быть принято большинством граждан».

Говоря об альтернативных путях вступления в ЕС, Санду указала, что допускает присоединение Молдовы к сообществу без сепаратистского региона Приднестровье. «Это возможное решение», — сказала она.