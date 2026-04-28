«Цифровая тьма» в Иране продолжается

«Цифровая тьма» в Иране во вторник вступила в свой 60-й день, в результате чего население практически полностью отрезано от глобального интернета, сообщила мониторинговая группа NetBlocks.

«Показатели свидетельствуют о том, что отключение связи продолжается уже 60-й день после 1416 часов, несмотря на попытки режима ввести дифференцированный доступ для привилегированных групп», — говорится в сообщении в X.

Отметим, что отключение интернета серьезно ударило по экспорту иранского шафрана, нарушив контакты экспортеров с международными покупателями. Об этом заявил во вторник представитель отрасли, пишет Iran International.