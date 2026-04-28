В Баку пройдет «Кубок Президента» по парусному спорту

При совместной организации Министерства молодежи и спорта Азербайджана и Федерации водных видов спорта Азербайджана пройдет еще одно соревнование, посвященное 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

2–3 мая в Баку на территории Приморского бульвара состоится «Кубок Президента» по парусному спорту. В турнире примут участие более 30 спортсменов, представляющих Федерацию водных видов спорта Азербайджана, а также спортивный яхт-клуб «Хазар».

Соревнования пройдут в районе Яхт-клуба на Бакинском бульваре и состоятся в двух категориях. Юноши выступят в классе Optimist, молодежь - в классе ILCA4. Победителей и призеров турнира наградят дипломами и медалями. Все желающие приглашаются посмотреть соревнования.