В России повышают пошлины для мигрантов

12:48 709

В России для мигрантов с 1 июля 2026 года установят новые пошлины — за замену испорченного или утраченного вида на жительство и выдачу дубликата разрешения на временное проживание. Соответствующие поправки подготовил Минфин России.

За замену первого документа предлагается установить пошлину в размере 6 тыс. рублей ($80). За выдачу дубликата разрешения на временное проживание ведомство предлагает установить тариф на уровне 5 тыс. рублей ($66).

Теми же поправками предлагается повысить размер пошлин за некоторые услуги для иностранцев. Сборы на визы для многократного пересечения границы увеличатся более чем втрое – до 6 тыс. рублей ($80). За приглашение на въезд одного человека придется заплатить в восемь раз больше в сравнении с действующими тарифами – 8 тыс. рублей ($107), за вид на жительство (ВНЖ) госпошлина вырастет в пять раз, до 30 тыс. рублей ($400).

Разрешение на временное проживание подорожает почти в восемь раз, до 15 тыс. рублей ($200), а госпошлина за разрешение на временное проживание в целях образования вырастет в четыре раза, до 8 тыс. рублей ($107). Вместе с этим как избыточная отменяется пошлина за установление факта наличия или отсутствия гражданства РФ.

Минфин России ожидает, что поправки принесут дополнительно в бюджет почти 8 млрд рублей ($107 млн) до конца года, а в 2027 году — около 16 млрд рублей ($214 млн).

