Более 85 млн манатов на ликвидацию последствий ливней и наводнений

На ликвидацию последствий ущерба, нанесенного из-за ливневых дождей и возникших селевых потоков в Баку и различных регионах Азербайджана, выделено 85 миллионов манатов. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

В документе отмечается, что«ливневые дожди, выпавшие в марте-апреле текущего года, и вызванные ими селевые воды привели к серьезным разрушениям в городе Баку и различных регионах Азербайджана, нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству, объектам инфраструктуры (дороги, мосты, электросети) и жилым домам. Соответствующими государственными органами (структурами) проведен анализ сложившейся ситуации и в результате оперативных и неотложных мер были осуществлены практические работы по устранению негативных последствий, обеспечены откачка воды с затопленных территорий, беспрепятственный пропуск селевых и паводковых вод, эвакуация и безопасность населения, проведены работы по восстановлению инфраструктуры и ремонтно-строительные работы».

Согласно распоряжению, для обеспечения продолжения работ по ликвидации последствий и недопущению подобных ситуаций в будущем из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2026 год, выделено 85 млн 869 тыс. 260 манатов. Средства будут направлены: Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана - 8,87 млн манатов, Исполнительной власти города Баку - 1,43 млн манатов, Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана - 21,44 млн манатов, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана - 39,1 млн манатов и ОАО «Азеришыг» - 15 млн манатов.