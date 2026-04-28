Турецкие горняки бастуют на улицах Анкары

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
12:54 647

Работники предприятия Doruk Maden, расположенного в турецкой провинции Эскишехир, уже девять дней проводят акцию протеста в столице Турции Анкаре в связи с невыплатой заработной платы. Шахтеры, объявившие голодовку в парке Куртулуш в Анкаре, 28 апреля предприняли попытку шествия к Министерству энергетики и природных ресурсов.

Шествие шахтеров было заблокировано полицейскими баррикадами, во время акции протеста возникла напряженность. Отмечается, что полиция применила слезоточивый газ и пресекла шествие. Представитель профсоюза горняков Башаран Аксу, обращаясь к собравшимся в парке, призвал протестующих не идти на столкновения с полицейскими баррикадами.

Министерство труда и социального обеспечения объявило 25 апреля, что на компанию был наложен штраф в размере более 23 миллионов турецких лир за нарушение законодательства. Министерство также сообщило, что компания выплатила часть задолженности по зарплате работникам. Ведомство заявило, что процесс находится под пристальным наблюдением и в случае невыполнения компанией своих обязательств будут применены административные санкции.

Однако Независимый профсоюз горняков заявил, что выплаченная шахтерам сумма не составляет и одной пятидесятой части от их общей задолженности по зарплате. Горняки сообщили, что как минимум 110 рабочих месяцами не получают зарплату и их часто отправляют в неоплачиваемые отпуска. В заявлении, опубликованном 25 апреля после встреч с Министерством труда и социального обеспечения, профсоюз горняков подчеркнул, что акции будут продолжаться до полной выплаты зарплат.

Между тем министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи в заявлении местным СМИ сообщил, что позвонил Сабахаттину Йылдызу, владельцу холдинга Yıldızlar SSS, который является оператором шахты, и потребовал выплатить зарплату рабочим. «Я сказал владельцу шахты: выплатите рабочим задолженность по зарплате, и пусть эта забастовка закончится. Владелец шахты пообещал выполнить требование и заявил, что с 30 апреля все долги будут погашены», — отметил министр.

Турецкие горняки бастуют на улицах Анкары
