Обсудили призыв в армию

В аппарате Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу состоялось заседание Центральной призывной комиссии, посвященное ходу апрельского призыва на срочную действительную военную службу.

В пресс-службе ведомства сообщили, что на заседании под председательством начальника Государственной службы генерал-майора Мурсала Ибрагимова было обсуждено исполнение распоряжения президента Азербайджанской Республики «О призыве граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу с 1 по 30 апреля 2026 года и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы».

Отмечалось, что Госслужбой проведена необходимая работа для успешного проведения апрельского призыва 2026 года и качественного комплектования Вооруженных сил военнослужащими срочной действительной военной службы.

Центральная призывная комиссия, созданная согласно соответствующему решению Кабинета министров, осуществляет руководство районными (городскими) призывными комиссиями и контроль за их деятельностью в связи с призывом граждан на срочную действительную военную службу. В состав Центральной призывной комиссии входят представители 15 государственных органов.

По итогам заседания по вопросам, включенным в повестку дня, были приняты соответствующие решения.