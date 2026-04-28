USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Чехия хочет с Бакинским метрополитеном
Новость дня
Чехия хочет с Бакинским метрополитеном

У «Моссада» доступ к самым глубоким секретам Ирана и Ливана

13:23 382

Глава Службы внешней разведки Израиля «Моссад» Давид Барнеа на церемонии вручения наград и почетных знаков отличия за 2025 год, прошедшей в штаб-квартире «Моссада», заявил о значительных разведывательных и оперативных достижениях израильской разведки, пишут израильские СМИ.

Барнеа подчеркнул масштабы полученной информации, отметив: «Мы получили стратегическую и тактическую разведку в самом центре секретов противника». По его словам, «Моссад» смог продемонстрировать «новые и прорывные оперативные возможности в странах назначения».

Он также подчеркнул необходимость постоянной бдительности: «Мы обязаны сохранять максимальную настороженность, проявлять разведывательную и оперативную смелость и придерживаться принципа действия. Мы не будем почивать на лаврах, и при возникновении угрозы будем действовать в полную силу».

В своей речи Барнеа подробно остановился на взаимодействии с армией Израиля в ходе операций против Ирана и «Хезболлы». Он заявил, что совместная работа включала как оборонительные, так и наступательные действия, в том числе удары по целям в Тегеране, ликвидацию высокопоставленных фигур, достижение воздушного превосходства и защиту тыла Израиля.

Отдельно он отметил роль «скрытой дипломатической кампании», направленной на укрепление региональных союзов и расширение стратегической глубины государства. По словам Барнеа, эта деятельность в координации с армией «изменила стратегическую позицию Израиля и усилила его мощь».

Барнеа подчеркнул важность человеческого фактора в деятельности службы и необходимость сохранения оперативных возможностей, основанных на работе полевых сотрудников.

Отмечается, что Барнеа завершает свой срок полномочий в ближайший месяц. Комиссия по назначениям высокопоставленных должностей одобрила кандидатуру генерал-майора Романа Гофмана на пост нового главы «Моссада». Решение было принято большинством голосов, несмотря на несогласие председателя комиссии, бывшего председателя Верховного суда Ашера Груниса и действующего главы «Моссада». После одобрения премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал назначение, и Гофман должен вступить в должность 2 июня 2026 года сроком на пять лет.

Избили ребенка в детском саду в Баку?
Избили ребенка в детском саду в Баку?
13:44 100
У «Моссада» доступ к самым глубоким секретам Ирана и Ливана
У «Моссада» доступ к самым глубоким секретам Ирана и Ливана
13:23 383
Турецкие горняки бастуют на улицах Анкары
Турецкие горняки бастуют на улицах Анкары фото
12:54 650
Более 85 млн манатов на ликвидацию последствий ливней и наводнений
Более 85 млн манатов на ликвидацию последствий ливней и наводнений распоряжение президента Азербайджана
12:52 601
Король в США: закрытый разговор, нарушенный протокол...
Король в США: закрытый разговор, нарушенный протокол... фото
11:55 1720
НАТО, Федя, НАТО
НАТО, Федя, НАТО экс-советник постпредства России при ООН в гостях у haqqin.az
04:20 5023
Переговоры в тупике. А нефть растет
Переговоры в тупике. А нефть растет
10:03 1585
«Экономическое ядерное оружие» Ирана
«Экономическое ядерное оружие» Ирана по мнению Рубио
10:14 1606
Завершился визит Бабиша в Азербайджан
Завершился визит Бабиша в Азербайджан фото
09:56 1363
Трамп недоволен планом Ирана
Трамп недоволен планом Ирана
08:28 2451
Как война в Иране повлияла на азербайджано-армянский процесс?
Как война в Иране повлияла на азербайджано-армянский процесс? дискуссия американских аналитиков
02:38 5381

ЭТО ВАЖНО

Избили ребенка в детском саду в Баку?
Избили ребенка в детском саду в Баку?
13:44 100
У «Моссада» доступ к самым глубоким секретам Ирана и Ливана
У «Моссада» доступ к самым глубоким секретам Ирана и Ливана
13:23 383
Турецкие горняки бастуют на улицах Анкары
Турецкие горняки бастуют на улицах Анкары фото
12:54 650
Более 85 млн манатов на ликвидацию последствий ливней и наводнений
Более 85 млн манатов на ликвидацию последствий ливней и наводнений распоряжение президента Азербайджана
12:52 601
Король в США: закрытый разговор, нарушенный протокол...
Король в США: закрытый разговор, нарушенный протокол... фото
11:55 1720
НАТО, Федя, НАТО
НАТО, Федя, НАТО экс-советник постпредства России при ООН в гостях у haqqin.az
04:20 5023
Переговоры в тупике. А нефть растет
Переговоры в тупике. А нефть растет
10:03 1585
«Экономическое ядерное оружие» Ирана
«Экономическое ядерное оружие» Ирана по мнению Рубио
10:14 1606
Завершился визит Бабиша в Азербайджан
Завершился визит Бабиша в Азербайджан фото
09:56 1363
Трамп недоволен планом Ирана
Трамп недоволен планом Ирана
08:28 2451
Как война в Иране повлияла на азербайджано-армянский процесс?
Как война в Иране повлияла на азербайджано-армянский процесс? дискуссия американских аналитиков
02:38 5381
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться