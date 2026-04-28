Сильный пожар в Москве: есть погибшие

В результате пожара на стройке элитного многоэтажного дома в северной части Москвы погибли три человека, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Спасен 31 человек, пострадали семь человек, медики оказали им помощь.

Большая часть людей находится в здании на третьем этаже. Всего в горящем доме могут быть около 200 человек. Пожару присвоен максимальный, пятый ранг сложности.

Прокуратура Москвы сообщила, что ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле ведомства.