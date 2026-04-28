Избили ребенка в детском саду в Баку?

«Если информация подтвердится, будут приняты соответствующие меры, предусмотренные законодательством. Отметим, что любые негативные ситуации в образовательных учреждениях недопустимы. Мониторинг в образовательных учреждениях ведется постоянно», — заявили в ведомстве.

В Управлении образования города Баку сообщили haqqin.az, что ведется разбирательство по заявлению об оказании давления на ребенка в детском саду №273.

В правоохранительные органы обратилась родительница трехлетнего ребенка, которая утверждает, что ее ребенок подвергся избиению и насилию со стороны воспитательницы в детском саду №273, расположенном в поселке Говсан Сураханского района Баку.

Родительница заявила, что ее ребенка избила воспитательница Илаха Гараева. По словам матери ребенка, в октябре прошлого года она заметила, что воротник на одежде малыша порван. На вопрос, кто это сделал, ребенок указал на фото на воспитательницу Илаху Гараеву. По словам родительницы, после избиения на шее ребенка появились покраснения, которые не проходили несколько дней. Родительница позвонила воспитательнице и предупредила ее, при этом администрации детсада мать об инциденте не сообщила.

Однако в начале апреля, как утверждается, Илаха Гараева снова подвергла этого же ребенка насилию. Причиной стало то, что ребенок попросил воспитательницу сменить ему грязный подгузник. Воспитательница потребовала, чтобы ребенок замолчал, избила его, и, нагрев нож, прижала его к пальцу ребенка.

«Когда я спросила ребенка, что это, он сказал: «Это тетя обожгла меня в детском саду», - заявила мать ребенка. По словам родительницы, ребенок сказал ей, что воспитательница избила его из-за просьбы сменить испачканный подгузник.

Сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел Эльбрус Ибрагимов сообщил haqqin.az, что в полицию поступила информация о предполагаемом нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему в детском саду, расположенном в Сураханском районе: «Назначено соответствующее обследование для определения степени травмы. Идет разбирательство».