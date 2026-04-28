Чехия хочет с Бакинским метрополитеном
Чехия хочет с Бакинским метрополитеном

Избили ребенка в детском саду в Баку?

реакция МВД+Управления образования; обновлено 14:28
Инара Рафикгызы
14:28 2022

В Управлении образования города Баку сообщили haqqin.az, что ведется разбирательство по заявлению об оказании давления на ребенка в детском саду №273.

«Если информация подтвердится, будут приняты соответствующие меры, предусмотренные законодательством. Отметим, что любые негативные ситуации в образовательных учреждениях недопустимы. Мониторинг в образовательных учреждениях ведется постоянно», — заявили в ведомстве.

*** 13:44

В правоохранительные органы обратилась родительница трехлетнего ребенка, которая утверждает, что ее ребенок подвергся избиению и насилию со стороны воспитательницы в детском саду №273, расположенном в поселке Говсан Сураханского района Баку.

Родительница заявила, что ее ребенка избила воспитательница Илаха Гараева. По словам матери ребенка, в октябре прошлого года она заметила, что воротник на одежде малыша порван. На вопрос, кто это сделал, ребенок указал на фото на воспитательницу Илаху Гараеву. По словам родительницы, после избиения на шее ребенка появились покраснения, которые не проходили несколько дней. Родительница позвонила воспитательнице и предупредила ее, при этом администрации детсада мать об инциденте не сообщила.

Однако в начале апреля, как утверждается, Илаха Гараева снова подвергла этого же ребенка насилию. Причиной стало то, что ребенок попросил воспитательницу сменить ему грязный подгузник. Воспитательница потребовала, чтобы ребенок замолчал, избила его, и, нагрев нож, прижала его к пальцу ребенка.

«Когда я спросила ребенка, что это, он сказал: «Это тетя обожгла меня в детском саду», - заявила мать ребенка. По словам родительницы, ребенок сказал ей, что воспитательница избила его из-за просьбы сменить испачканный подгузник.

Сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел Эльбрус Ибрагимов сообщил haqqin.az, что в полицию поступила информация о предполагаемом нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему в детском саду, расположенном в Сураханском районе: «Назначено соответствующее обследование для определения степени травмы. Идет разбирательство».

Зеленский резко раскритиковал Израиль. Европа может ввести санкции
Зеленский резко раскритиковал Израиль. Европа может ввести санкции
14:25 2078
«Дог» из американской тюрьмы, экс-полицейский из Кении и адепты «Великой Армении»
«Дог» из американской тюрьмы, экс-полицейский из Кении и адепты «Великой Армении» горячая тема; все еще актуально
01:49 4931
Турция закрыла небо для самолета президента Израиля
Турция закрыла небо для самолета президента Израиля
15:15 923
Глава Центробанка России заявила о беспрецедентном кадровом голоде
Глава Центробанка России заявила о беспрецедентном кадровом голоде
15:09 925
Алиев обсудил с Эмиратами экономику, торговлю и военные учения
Алиев обсудил с Эмиратами экономику, торговлю и военные учения фото
15:00 680
У Лаврова обсудили азербайджано-российские отношения
У Лаврова обсудили азербайджано-российские отношения
14:52 1058
Премьер Чехии приехал к Алиеву с готовым проектом
Премьер Чехии приехал к Алиеву с готовым проектом главное на этот час; все еще актуально
01:31 4540
В Шуше выбирают новую столицу
В Шуше выбирают новую столицу фото
14:16 2025
В Шуше иностранные композиторы исполняют азербайджанские мелодии
В Шуше иностранные композиторы исполняют азербайджанские мелодии фото
14:07 914
США перебрасывают ближе к Ирану десантный корабль. А в Тегеране «нет никаких проблем»
США перебрасывают ближе к Ирану десантный корабль. А в Тегеране «нет никаких проблем» обновлено 14:00
14:00 3818
Избили ребенка в детском саду в Баку?
Избили ребенка в детском саду в Баку? реакция МВД+Управления образования; обновлено 14:28
14:28 2023
